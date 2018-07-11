РФ продолжает репрессии против крымских татар в оккупированном Крыму, попытки изменить ситуацию безуспешны – Чубаров
|11:10 20.07.2018
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|Крым
Российская власть продолжает репрессии и гонения крымскотатарского народа в Крыму, попытки изменить ситуацию с нарушением прав человека на полуострове не имеют успеха, в связи с чем необходима актуализация шагов деоккупации.
"Любые попытки повлиять на оккупационную власть с точки зрения уменьшения числа гонений безуспешны, ... Источник репрессий и гонений в Крыму - российская оккупационная власть", - сказал глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров в четверг, 19 июля, на брифинге в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
Он выразил убеждение, что не следует возлагать надежду на российскую сторону, опираясь на логику. "Нам следует находить другие формы для актуализации вопроса возвращения Крыма и возвращения контроля над отдельными районами Луганской и Донецкой областей", - сказал Р.Чубаров.
"В политическую осень надо приходить с конкретными шагами, чтобы актуализировать вопрос деоккупации.... Иначе мы будем регулярно встречаться, слушать мониторинг, говорить о репрессиях", - подчеркнул он.
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