На фоне недостаточного уровня мобилизации Запада в вопросах крымской тематики позиция президента США Дональда Трампа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным вызывает раздражение.

На брифинге в четверг, 19 июля, в Киеве Р.Чубаров рассказал, что сейчас готовится проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН в контексте актуализации крымской тематики в международных документах, передает Интерфакс-Украина.

"Все это мы делаем и будем продолжать делать, но необходимо перейти на какой-то качественный уровень для того, чтобы резолюции сработали уже конкретно на ситуацию в Крыму. Пока мы не нашли такой механизм, не прошли этот уровень, поэтому в некоторой мере есть такое раздражение результатами последней встречи Трампа с Путиным", отметил глава меджлиса.

Он подчеркнул: "Мы исходили из того, что на этой встрече Трамп просто жёстко от имени американского государства... предупредит Путина о том, что могут быть углублены санкции, что могут быть приняты дополнительные меры давления на Россию, если она не вернётся в рамки международного права. И Трамп с этими нашими ожиданиями и заданием, которое на него возлагали Конгресс и Сенат США не справился".

По словам Р.Чубарова, теперь идут некие попытки "оправдаться". "Вчера уже были заявления конгрессменов о том, что обязательно будут новые санкции", - добавил он.

"То есть, необходим ещё один уровень мобилизации Западного мира во главе с американцами для того чтобы давить на Россию, чтобы они начали выполнять резолюции", подытожил он.