Оккупанты перевернули весь дом и вынесли технику, девушку увезли в Следственный Комитет.

Утром 19 июля российские силовики окружили дом Муслима Алиева, фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир», в селе Верхняя Кутузовка (под Алуштой). Официальная версия — проведения обыска, передает Politeka.

ФСБ-шники изъяли всю технику в доме. Особенно их интересовал смартфон дочери Алиева – 21-летней Гульсум, активистки движения «Крымская солидарность». Ей инкриминируют статью 282 Уголовного кодекса России – «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» – за посты в социальных сетях.

Объединение «Крымская солидарность» расценивает обыск у дочери фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Гульсум Алиевой как давление и преследование за активную правозащитную и журналистскую деятельность.

«Гульсум стала активисткой и журналистской «Крымской солидарности» после ареста папы. Это не первый случай подобного агрессивного давления на активистов нашей инициативы: Нариман Мемедеминов, Сервер Мустафаев, Марлен Асанов уже находятся за решеткой по сфальсифицированным уголовным делам», — заявили активисты.

Юрист Лиля Гемеджи также предполагает, что обыск напрямую связан с общественной деятельностью Гульсум Алиевой.

«Скорее всего, это за посты, которые она делала в группе «Крымская солидарность». Мы не можем сказать точно, потому что ни адвокатов, ни правозащитников в дом не пускают», — сказала юрист.

По словам Гемеджи, обыск проводят очень тщательно, проверяют все – комнаты в доме, подвальные помещения, вещи. Также провели личный досмотр домочадцев.