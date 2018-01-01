Наибольшее число сообщений об обнаружении дельфинов у берегов Крымского полуострова приходится на оккупированный Севастополь. Этот город – своеобразная «горячая точка» для млекопитающих.

Об этом на пресс-конференции сообщил младший научный сотрудник природного заповедника Андрей Артов, передает корреспондент «Аргументы Недели - Крым».

По его словам, с апреля по сентябрь прошло года в научную станцию поступили сообщения о 217 особях, из которых 42% пришлось на Севастополь, 21% – на Феодосию и Судак, а также 8% – на Ялту.

«Наиболее «горячей точкой» и в прошлом, и в этом году был Севастополь. Это прежде всего связано с тем, что в севастопольской зоне идет активный лов камбальными сетями и тралами, которые являются причиной гибели афалин, более крупных животных, которые заплывают в тралы и задыхаются», – рассказал Артов.

С начала этого года и до 16 апреля на берегу обнаружили 21 особь, почти половина из них – с внешними признаками прилова, то есть неумышленного вылова дельфина рыбаками.

Он также уточнил, что пик выброса дельфинов на берег стандартно приходится на середину лета.

Напомним, ежегодно на берегу Крымского полуострова обнаруживают от 500 до 600 живых и мертвых дельфинов.