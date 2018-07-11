После оккупации Крыма на полуострове регулярно проходят незаконные военные учения, пропаганда военной службы и призывы в ряды вооруженных сил Российской Федерации, что является грубым нарушением как украинского, так и международного права .

Против жителей временно оккупированного Россией украинского Крыма открывают уголовные дела, а также им присуждают штрафы за "уклонение" от службы в вооруженных силах Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил менеджер по коммуникациям общественной организации «Крымскотатарский ресурсный центр» Эльвир Сагирман, представляя анализ нарушений прав человека в Крыму за I полугодие 2018 года.

Он отметил, что после оккупации Крыма на полуострове регулярно проходят незаконные военные учения, пропаганда военной службы и призывы в ряды вооруженные силы Российской Федерации, что является грубым нарушением как украинского, так и международного права.

"В 2018 году оккупанты провели в Крыму уже седьмую по счету призывную кампанию в вооруженные силы России. Стоит отметить, что, начиная с весеннего призыва 2017 года, крымчане проходят военную службу не только на территории полуострова, но и на территории России", - сказал Сагирман.

Представитель организации добавил, что по словам так называемого «зампредседателя Совета министров Крыма» Игоря Михайличенко, в рамках весеннего призыва оккупанты планировали призвать из Крыма в ряды ВС РФ 2,3 тыс. человек.

"Кроме того, зафиксированы случаи открытия уголовных дел и назначения штрафов за "уклонение" от службы в армии", - подчеркнул Сагирман.

Как сообщал УНИАН, 19 марта руководитель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер заявила, что в 2017 году на военную службу в вооруженные силы РФ из оккупированного Крыма было призвано не менее 4,8 тыс. мужчин.

Кроме того, в докладе миссии ООН сказано, что крымские суды начали проводить слушания дел по обвинению в «уклонениях» от призыва.

"Вынесено, по меньшей мере, два обвинительных приговора, по которым двое крымских жителей приговорены к уплате штрафов в размере 25 тыс. рублей (около 430 дол. США) каждый", - говорится в докладе.



