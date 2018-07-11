Украинский режиссер, политзаключенный Кремля Олег Сенцов не получает писем от своей семьи — матери и детей.

Об этом Громадскому сообщила двоюродная сестра Олега Наталья Каплан.

«Олег написал ей (матери — ред.) письмо. Жаловался, что от нее не приходят письма, но мама отправила уже пять. Олегу их не передают. Это очень плохо, если задерживают письма даже от мамы и детей», — рассказала Каплан.

По ее словам, Сенцов уже два года не получает писем от своего товарища из Крыма Евгения Черникова. Также до Олега не доходят письма от международной организации ПЕН-Америка, активно его поддерживающей.

По словам Каплан, Сенцов также удивлен, что уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова перестала пытаться получить доступ к другим политзаключенных Кремля.

Как сообщил Громадскому адвокат Олега Дмитрий Динзе, у Сенцова ухудшилось состояние здоровья. Динзе посетил Сенцова днем ​​19 июля, на 67-й день голодовки Олега.

«У него второй кризисов произошел, вопрос стоял о реанимации, но он отказался и сказал, что будет принимать минимальное количество смесей. Он принимает 2-3 ложки в день», — отметил он.

По словам адвоката, прекращать голодовку Сенцов не собирается и «идет до победного конца».

Также Сенцов выразил недоумение, почему Денисова, которая раньше пыталась попасть к Сенцову в колонию, перестала прорываться к другим украинским политзаключенным в РФ.

Накануне стало известно, что Россия отправила в ЕСПЧ информацию о состоянии здоровья Сенцова.

Ранее 13 июля сообщалось, что мать украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова Людмила написала Путину ходатайство о помиловании сына еще 22 июня, а 26 июня его передали Путину. По состоянию на 12 июля, реакции на обращение не было.

Сам Сенцов не критикует мать за просьбу к Путину о помиловании, но и не рад этому, сообщила его двоюродная сестра Наталья Каплан.