Нежелание западных союзников делиться технологиями подталкивает Анкару к поиску альтернатив. С-400 или Patriot?

08:25 20.07.2018 0 комментариев Анкара

Стремление Турции приобрести российские ракетные системы С-400 обусловлено ее стратегической целью – развить отечественную оружейную промышленность.

По словам аналитиков, предложение о передаче технологий мешает попыткам Вашингтона убедить Анкару закупить вместо С-400 американские системы Patriot, пишет Голос Америки.

Партнеры по НАТО предостерегают Анкару, что ее системы обороны могут быть скомпрометированы в случае развертывания С-400.

Однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и высокопоставленный советник президента, пожелавший сохранить анонимность, настаивают, что сделка состоится, хотя Чавушоглу дал понять, что Анкара может купить и систему Patriot.

Некоторые обозреватели связывают решение Анкары обратиться к Москве за вооружениями с тем, что союзники Турции не делятся с ней своими технологиями.

«Россия предоставляет наилучший вариант» – отмечает профессор международных отношений Ближневосточного технологического университета в Анкаре Хусейн Багчи.

«Если бы западные страны, страны НАТО согласились на передачу технологий, Турция бы закупала вооружения у них. Турция хочет не только покупать, но и продавать оружие. Вопрос не в том, чтобы закупить готовую продукцию, а чтобы производить ее совместно. Почему американцы не делятся своими технологиями? Некоторые европейские страны, такие как Великобритания, делают позитивные шаги в этом направлении», – отмечает эксперт.

Анкара поясняет срыв переговоров о поставке системы Patriot нежеланием Вашингтона делиться технологиями и налаживать совместное производство. После прекращения этих переговоров Анкара сперва задумалась о покупке китайской системы, а затем сделала выбор в пользу С-400.

В рамках очередного витка дипломатических усилий по предотвращению этой сделки помощник министра обороны США Кевин Фэхи на этой неделе сказал журналистам, что Вашингтон мог бы проявить большую гибкость. «Турция проявляла интерес к Patriot, так что мы уже некоторое время работаем над тем, как это можно сделать», – сказал он.

Однако, по словам аналитиков, Анкара понимает, что для любой сделки с Patriot необходимо получить согласие Конгресса, который занимает все более решительную позицию в отношении Турции. Американские законодатели уже угрожают заблокировать поставку американских истребителей F-35. В прошлом Конгресс не раз блокировал или откладывал оружейные контракты с Турцией.

Политический аналитик Global Source Partners Атилла Есилада называет сомнительную надежность западных союзников Анкары в плане поставок вооружений главным препятствием к созданию отечественной оружейной индустрии в Турции: «Любой иностранный партнер, поставляющий вооружения и имеющий какие-либо претензии к нашим военным действиям, может отменить поставку новых боеприпасов или оружия, и Турция не может себе позволить допустить такой шантаж. Ни одна страна не может себе такого позволить. Вот почему развитие отечественной оборонной промышленности – это хорошо».

В ходе недавних военных операций против курдских формирований в Сирии и Ираке Анкара продемонстрировала вооружения турецкого производства. «Почти все бронетранспортеры, используемые в Африне (Сирия), производятся в Турции. Я благодарен нашим друзьям, которые их произвели», – сказал в феврале президент Реджеп Тайип Эрдоган. Боевые беспилотники местного производства теперь также играют ключевую в военной деятельности Турции.

Это позволяет увеличить и объемы экспорта. «Турция старается стать важным игроком в региональном экспорте оружия, – отмечает военный аналитик Метин Гурчан. – Турция становится новым экспортером, который может предложить намного более эффективные и менее дорогостоящие экспортные решения, уже опробованные в боевых условиях и, скажем так, менее проблемные».

На этой неделе Турция подтвердила договоренность о продаже 30 штурмовых вертолетов и четырех корветов Пакистану.

Западный дипломат, выступивший на условиях анонимности, отметил, что нежелание делиться с Турцией технологиями при продаже оружия отчасти обусловлено беспокойством по поводу того, кому она будет продавать полученные от союзников технологии.

Как сообщается, договоренность между Анкарой и британским производителем двигателей Rolls Royce о совместной разработке истребителя, натолкнулась на сложности как раз из-за обмена технологиями.

Однако передача передовых технологий является одной из ключевых целей Анкары в плане развития отечественной оборонной промышленности.

«У Турции нет высоких технологий. Турции все еще нужны технологии для реактивных и танковых двигателей. Турция хочет построить гораздо более масштабный и современный оборонный сектор, – отмечает профессор Багчи. – Обмен технологиями предлагает не только Россия, но и Китай. Американцам и другим странам НАТО остается решить, могут ли они доверять Турции. В конце концов, альянс основан на доверии».

У Москвы тоже есть свои лимиты по поводу обмена технологиями с Анкарой. Как сообщается, российский президент Владимир Путин вежливо отклонил просьбы Эрдогана поставить более передовые системы С-500 вместо С-400. Однако аналитики полагают, что Москва продолжит поставлять Турции технологии в ограниченном объеме, но достаточном, чтобы воспользоваться нежеланием Запада делиться технологиями с Анкарой.



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