Щодо кризи в Азовському морі (105) - в ніч з 19 на 20.07.18 біля Бердянської коси берегова охорона ФСБ затримала 4 судна з/в Маріуполя, в тому числі 3 одночасно.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews повідомляє:

1) Sabrina (IMO 9414735, DWT 10975, власник Україна, до Маріуполя) затримано 03:54 мч, відпущено 07:00 (9,6 милі / 17 км на південний схід від Бердянської коси, 46°28'44" N 36°50'10" E),

2) Limba (IMO 8947618, DWT 2132, власник Україна, до Маріуполя) затримано 05:00 мч (10 миль / 18 км на південний схід від Бердянської коси, 46°27'59" N 36°50'48" E),

3) Elif S (IMO 8517293, DWT 8150, власник Ліван, з Маріуполя до Стамбула) затримано о 05:30 мч (6 миль/11 км на південь від Бердянської коси - 46°30'18" N 36°45'56" E).

4) Saadet C (IMO 9549267, DWT 22185, власник Туреччина, з Маріуполя до Монфальконе Італія) було затримано раніше - з 20:00 до 23:00 мч 19.07.18 в тому ж районі 46°25'11"N 36°43'38"E.