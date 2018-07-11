Фигурант ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Эмир-Усеин Куку объявил о прекращении голодовки из-за ухудшения состояния здоровья по просьбе жены Мерьем Куку, которая 18 июля смогла с ним увидеться.

Об этом Мерьем Куку рассказала Громадскому.

«Я вчера была с ним на свидании. Увидела его в очень плохом состоянии. Конечно, я просила его прекратить голодовку и передала ему слова поддержки от общественности и также их просьбы прекратить голодовку. Он мне пообещал», — рассказала Мерьем Куку.

По словам супруги, за время голодовки с 26 июня Эмир-Усеин Куку похудел на 13 килограммов.

«Но это неточная цифра, поскольку от него скрывали его вес. Он очень слабый, состояние на грани критического. Я передала ему посылку с детским питанием», — добавила Мерьем.

По ее словам, Эмир-Усеин Куку в Ростовском СИЗО читает «Новую газету» и Коран и передает всем привет и благодарность за поддержку.

Председатель ГСК по Ростовской области Леонид Петрашис подтвердил Громадскому, что Куку прекратил голодовку 18 июля.

12 июля крымский политзаключенный Эмир-Усеин Куку заявил, что будет голодать, пока из российских тюрем и исправительных колоний не освободят всех 70 политзаключенных.

Эмир-Усеин Куку объявил голодовку в свой 42-й день рождения — 26 июня. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека сообщила, что у крымского политзаключенного Куку значительно ухудшилось здоровье.

10 июля адвокат рассказал, что ему отказали во встрече с Куку, потому что того вывезли из СИЗО в неизвестном направлении. В России заявили, что Куку возили на медобследование.

11 июля адвокат политзаключенного сообщил, что за время голодовки Куку похудел на 9 килограммов. По его словам, Куку находится в СИЗО-4 в Ростове-на-Дону в одиночной камере под постоянным видеонаблюдением.

Отметим, что в России и в аннексированном Крыму удерживают, по данным правозащитников, 64 украинских политзаключенных, 27 которых находятся на территории России. 58 — задержаны в Крыму или по делам, связанным с Крымом.

Эти показатели не учитывают заложников, которые содержатся на территории самопровозглашенных республик.