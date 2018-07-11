Хронологія кризи в Азовському морі: На цьому тижні РФ різко змінила тактику блокади українських портів / Таблица
|07:20 20.07.2018
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|Крым
Щодо кризи в Азовському морі - РФ на цьому тижні різко змінила тактику блокади українських портів - можливо, в тому числі із-за погоди та штормових попереджень щодо шквалів (тобто умов, за яких катери берегової охорони ФСБ РФ могли не виходити в море).
Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" BlackSeaNews повідомляє:
Починаючи з 14.07.18 по 19.07.18 (станом на 20:00) берегова охорона ФСБ РФ не затримала жодного судна безпосередньо в морі, інформує на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.
Однак, в цей же период часу різко збільшилась тривалість штучної затримки суден на якірній стоянці в Азовському морі перед входом в Керченську протоку. Зауважимо, що всі ці судна - з вантажем.
В попередні тижні середня тривалість штучної затримки складала 21-23 години, з 14.07 по 17.07.18 вона склала 59 годин (див. таблицю).
При цьому ліванський суховантаж FK HATICE (IMO 8520898, dwt 5610, з Бердянська до Самсун, (Туреччина) чекав дозволу на прохід 85 год. - з 01:30 15.07.18 - 14:30 18.06.18. При цьому це судно протримали в Керченській протоці на шляху з Чорного до Азовського моря декількома днями раніше ще 25 годин.
Турецьке судно GEMINI MAESTRO (IMO 9350006, dwt 7448, з Маріуполя до Ортона Італія) чекало дозволу 75 год - з 10:00 16.07.18 - 13:00 19.07.18. Крім того, це судно чекало дозволу на прохід до Азовського моря декількома днями раніше ще 16 годин.
Тобто: наради-нарадами, доручення-дорученнями, а ситуація розвивається сьогодні та зараз... Треба прискоряться!
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