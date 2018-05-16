Быть или не быть Грузии в НАТО, Путину ответили из Брюсселя

21:10 19.07.2018 0 комментариев Грузия

Впервые в ранге премьер-министра Грузии Мамука Бахтадзе сегодня, 19 июля, посетил штаб-квартиру НАТО в Брюсселе и встретился с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.

После встречи на совместной пресс-конференции Бахтадзе и Столтенбергу пришлось дать ответ на недавнее заявление президента Путина «о крайне негативной реакции» России в случае вступления Грузии в НАТО, сообщает Эхо Кавказа.

Первым ответил Йенс Столтенберг:

«Россия не имеет права решать за своих соседей. Россия не имеет права решать, что должны делать ее соседи. Потому что Грузия – суверенная, независимая страна, и она имеет право сама выбирать свой путь, в том числе определять, частью каких структур безопасности ей хочется быть. Так что идея – говорить соседям, что им делать или нет, – полностью неприемлема».

Генсек НАТО добавил, что это дело 29 стран, входящих в альянс, и самой Грузии.

Отвечать нужно было и грузинскому премьеру.

Драматичность ситуации заключалась в том, что это был первый случай, когда Бахтадзе публично пришлось отреагировать на слова президента Путина. Это был своеобразный тест на прочность политики правительства «Грузинской мечты» не раздражать Россию и в то же время быть в тесных связях с Западом.

Но, стоя рядом с генсеком в стенах штаб-квартиры Североатлантического альянса, грузинский премьер волнения не обнаруживал. Он ответил спокойно, осторожно подбирая слова, и было ясно, что Бахтадзе не хотелось казаться резким. Убедительным – да.

«Спасибо за вопрос. Я бы хотел подчеркнуть, что членство Грузии в НАТО не ставит целью быть против кого-то. Это сделает регион сильнее, безопаснее и более предсказуемым. Грузия – независимая страна, и мы принимаем решения сами. Как отметил господин Столтенберг, решения в НАТО принимаются на основе консенсуса. Это значит, что Грузия и 29 стран должны принять решение, когда Грузия станет членом НАТО», – заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе.

Завтра премьер-министр Мамука Бахтадзе будет встречаться уже с лидерами Евросоюза, в первую очередь – с президентом Европейского совета Дональдом Туском.

Представители правящей силы убеждены в том, что, выбрав Брюссель первым местом для зарубежных официальных встреч в ранге премьер-министра, новый глава правительства Грузии Мамука Бахтадзе посылает четкий сигнал всем столицам мира о приверженности Тбилиси европейским и евроатлантическим структурам.



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