Оккупанты заявляют: Воды в водохранилищах системы Северо-Крымского канала достаточно до следующей весны

20:45 19.07.2018 0 комментариев Крым

Воды в водохранилищах системы Северо-Крымского канала накоплено достаточно для водообеспечения Крыма в текущем и следующем году.

Об этом сообщили в пресс-службе Госкомводхоза оккупированного Крыма со ссылкой на «главу» комитета Игоря Вайля, передает Крым Информ.

«В водохранилищах Северо-Крымского канала достаточно воды для водообеспечения регионов Крыма в текущем и следующем году», – заявил Вайль и добавил: «На сегодняшний день во всех регионах республики запасы водного ресурса Крыма обеспечивают полное, 100%, потребление на курортный период. Для стабильной подачи воды задействованы три подземных водозабора: Просторненский, Нежинский и Новогригорьевский, которые дают 126 тысяч кубометров воды в систему Северо-Крымского канала. Это позволяет транспортировать воду в водохранилища, обеспечивающие водоснабжение восточных регионов Крыма».

Как отметили в пресс-службе, специалистами водохозяйственного комплекса была произведена реконструкция насосных станций по системе Северо-Крымского канала, что дает возможность до 2-2,5 месяцев обходиться без воды Белогорского и Тайганского водохранилищ.

На данный момент в Феодосийском и Станционном водохранилищах накоплено воды в три раза больше, чем в прошлом году, сказано в сообщении.



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