Ставленики Кремля в оккупированном Севастополе обокрали своих хозяев на 2 миллиарда рублей

20:18 19.07.2018 0 комментариев Севастополь

Не успев начаться, в оккупированном Севастополе забуксовало строительство очистных «Южные», деньги на которые выделила федеральная казна.

Как рассказали Примечаниям в пресс-службе оккупационной прокуратуры, вина за срыв графика лежит на местных чиновниках, которые попались на махинациях.

Напомним, на строительство и реконструкцию КОС «Южные» и строительство очистных сооружений в Балаклаве Севастополю по линии ФЦП было выделено 6,8 млрд рублей.

Победителем аукциона на проведение работ стало АО «Биотехпрогресс».

В качестве обеспечения по контракту подрядчик предоставил банковскую гарантию на 2,055 млрд руб, гарантом выступило ПАО «ОФК банк».

В декабре аванс в такой же сумме был переведен на счета в этом банке.

Через три месяца после перевода денег «ОФК банк» был лишен лицензии.

За этой мерой, в соответствии с законодательством, последовал запрет на исполнение любых финансовых обязательств.

Судьба двух миллиардов, перечисленных севастопольским правительством в качестве аванса, пока неизвестна. Эти деньги находятся в «третьей очереди» погашения.

В Севастополе говорят, что перевод в третью очередь погашения на практике означает, что вернуть деньги вряд ли удастся.

Прокурорской проверкой установлено, что в нарушение требований законодательства, а также вопреки предписанию ФАС России между заказчиком ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства города Севастополя» и подрядчиком АО НПП «Биотехпрогресс» в декабре 2017 года подписано дополнительное соглашение к государственному контракту, в соответствии с которым исключено существенное условие об обязательном казначейском сопровождении контракта.

Указанные действия привели к тому, что аванс в сумме 2 млрд. 50 млн. рублей перечислен на расчетный счет АО НПП «Биотехпрогресс» в ПАО «ОФК БАНК», у которого отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Движение средств по счету заблокировано.

Использование денежных средств по целевому назначению, на строительство очистных сооружений на данный момент невозможно.

Прокуратурой города в Арбитражный суд г. Севастополя предъявлено исковое заявление о признании недействительным дополнительного соглашения.

Напомним, что к сооружению новых современных очистных приступили весной текущего года.

Проект предусматривает очистку стоков не только механическим, но и химическим образом.

Деньги на «Южные» ( 6,8 миллиардов рублей) выделены в рамках в рамках ФЦП «Развитие Крыма и Севастополя до 2020 года.

Строительство, которое должно завершиться в 2020-м году, будет вестись в два этапа.

На первом на площадке очистных сооружений Гагаринского района демонтируют старые объекты и построят КОС «Южные» производительностью 125 тысяч кубометров в сутки.

На втором – построят очистные сооружения в Балаклаве производительностью 10 тысяч кубометров в сутки.
 



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