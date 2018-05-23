«Россети» заберут половину «Крымэнерго»
|19:51 19.07.2018
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|Крым
«Крымэнерго» будет реорганизовано в акционерное общество. При этом доля Крыма в нем составит 50%.
Как сообщил в своем Facebook Сергей Аксенов, рабочие места на предприятии сохранят, передают Аргументы Недели - Крым.
Доля Крыма в 50% позволит обеспечить полное влияние на кадровую политику.
Он отметил, что после перехода предприятия в новую «организационно-правовую» форму собственности из федерального бюджета будет выделено около 9 миллиардов рублей на реконструкцию сетей «Крымэнерго».
Ранее Аксенов уже сообщал о намерении акционировать «Крымэнерго» с передачей части акций холдингу «Россети».
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