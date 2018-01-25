Китайская компания отказалась от концессии аэропорта в Пловдиве
|19:24 19.07.2018
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|Пловдив
Представители китайской компании «Хайнан» не прибыли в Пловдив на подписание концессионного договора, согласно условиям которого китайской стороне аэропорт в Пловдиве передавался в 35-летнюю аренду.
Причины отказа китайской стороной официально не оглашались, сообщает Вourgas.ru.
Большая часть экспертов уверена в том, что отказ китайцев от концессии аэропорта в Пловдиве связан прежде всего со смертью президента компании — Ван Цзяня, который скоропостижно скончался три недели назад во Франции.
А некоторые из экспертов считают, что китайская компания отказалась от концессии после того, как представители партии БСП в парламенте страны предложили прекратить действующую концессию аэропорта в Софии.
Теперь, после отказа китайской стороны стать концессионером аэропорта в Пловдиве может стать консорциум в который входят — транспортная компания ПИМК и «Тракийская экономическая зона».
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