Представители китайской компании «Хайнан» не прибыли в Пловдив на подписание концессионного договора, согласно условиям которого китайской стороне аэропорт в Пловдиве передавался в 35-летнюю аренду.

Причины отказа китайской стороной официально не оглашались, сообщает Вourgas.ru.

Большая часть экспертов уверена в том, что отказ китайцев от концессии аэропорта в Пловдиве связан прежде всего со смертью президента компании — Ван Цзяня, который скоропостижно скончался три недели назад во Франции.

А некоторые из экспертов считают, что китайская компания отказалась от концессии после того, как представители партии БСП в парламенте страны предложили прекратить действующую концессию аэропорта в Софии.

Теперь, после отказа китайской стороны стать концессионером аэропорта в Пловдиве может стать консорциум в который входят — транспортная компания ПИМК и «Тракийская экономическая зона».