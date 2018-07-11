Оккупанты в Крыму могут прибегнуть к терактам среди гражданского населения

18:58 19.07.2018 0 комментариев Крым

Российско-оккупационные власти могут прибегнуть к терактам среди гражданского населения и на объектах инфраструктуры с целью ужесточения полицейского режима.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает народный депутат Украины Дмитрий Тымчук, передает УНН.

"Кремль рассматривает вариант создания предпосылок введения более жесткого полицейского режима в Крыму и создания искусственного повода для привлечения ВС РФ, а также эскалации российско-украинской войны с захватом части юго-восточной территории Херсонской области", - отметил Тымчук.

По имеющейся информации, отмечает он, "спецслужбы России рассматривают возможность проведения в ближайшее время (конец июля - начало августа) ряда провокаций на оккупированной территории АР Крым, в том числе с осуществлением террористических актов против гражданского населения оккупированного Крыма с массовыми жертвами".

По словам Тымчука, основными объектами атак могут быть избраны общественные места (торговые центры, рынки, массовые мероприятия) и объекты инфраструктуры (пункты водоснабжения и склады с горючим).

"Все эти провокации Кремля, по традиции, будут списаны на "украинские ДРГ", - добавил нардеп.

Также он отметил, что продолжает фиксироваться усиленная милитаризация Россией Крымского полуострова с размещением многочисленного военного контингента и переброской огромного количества боевой техники и ракетных комплексов.

Напомним, в НАТО осудили Россию за милитаризацию Крыма и призвали не поддерживать боевиков.



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