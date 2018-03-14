Министр иностранных дел России Сергей Лавров не поедет в Грецию в запланированные сроки.

Об этом агентству ТАСС в четверг, 19 июля, сообщил посол России в Афинах Андрей Маслов, передает Европейская правда.

"Думаю, что в нынешней ситуации это (визит - ред.) теряет актуальность, по меньшей мере, в те сроки, о которых шла речь, то есть в сентябре", - отметил дипломат.

Маслов добавил, что Россия вышлет греческих дипломатов. Однако сроки высылки и количество высланных дипломатов пока неизвестны.

"Мы уже объявили о том, что будут зеркальные меры, я не знаю, когда, кого и в каких объемах, но, конечно, в соответствии с существующей практикой, меры будут", - сказал он.

Напомним, в июле Греция выслала двух российских дипломатов, которых обвинили в предоставлении средств протестным группам, выступающих против соглашения о переименовании Македонии.

Греция также заблокировала въезд в страну другим российским чиновникам.

В МИД РФ заявили, что на Грецию оказывалось "огромное давление британских и американских партнеров" в вопросе высылки дипломатов.

В ответ Греция обвинила РФ в неуважении к стране.