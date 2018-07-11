"Он выглядит еще хуже, чем в прошлый раз. Очень бледный", - адвокат Динзе посетил Сенцова в колонии Лабытнанги

18:05 19.07.2018 0 комментариев Крым

Адвокат Дмитрий Динзе посетил сегодня, 19 июля, украинского политзаключенного Олега Сенцова в российской колонии Лабытнанги.

Как сообщает Цензор.Нет, слова адвоката на своей странице в Facebook передал журналист Антон Наумлюк.

"Он выглядит еще хуже, чем в прошлый раз. Очень бледный. Ходит сам. Около недели назад у него был второй кризис по здоровью. Стало плохо и его хотели госпитализировать для того, чтобы поставить на полноценное принудительное кормление, чтобы вливать больше смеси. Он отказался, и его оставили в колонии с условием, что смесь он будет принимать сам под присмотром врача. Принимает в день по две ложки. Содержится в палате, с голодовки уходить не собирается. Говорит: "Сколько меня хватит, столько и протяну".

Кроме того, Сенцов выразил недоумение, почему закончилась активная кампания поддержки украинских политзаключенных со стороны Украины и уполномоченного Верховной Рады Людмилы Денисовой.

"Сенцов считает, что украинская сторона должна активнее продавливать ситуацию с освобождением остальных политзаключенных", - рассказал адвокат.

Сенцов также передал приветы фигуранту дела "крымских диверсантов" Евгению Панову и Владимиру Балуху.

 



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