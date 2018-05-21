Стратегия обороны Молдовы признала войска РФ угрозой нацбезопасности

17:40 19.07.2018 0 комментариев Молдова

Парламент Молдовы принял Национальную стратегию обороны на 2018-2021 годы и План действий по её внедрению. Документ поддержали большинством голосов.

В ходе дебатов по проекту социалисты заявили, что стратегия была сделана по заказу союзников правящей партии и нацелена на ухудшение отношений с Российской Федерацией, сообщает DESCHIDE.MD.

Демократ Мариан Лупу заявил, что центральным пунктом стратегии является нейтральный статус страны, что также указано в Конституции Республики Молдова.

Владимир Воронин предложил включить в документ термин «демилитаризация».

«Предлагаю провести демилитаризацию страны, потому что в этих условиях мы можем куда быстрее и проще решить приднестровский вопрос. Они тоже должны провести демилитаризацию», — объяснил Воронин.

Согласно стратегии, присутствие российского военного контингента на территории Республики Молдова в контексте возможной эскалации ситуации в регионе представляет угрозу национальной безопасности. В документе говорится, что приднестровские военные силы также подрывают территориальную целостность страны.

В контексте экономических трудностей, с которыми сталкивается регион, авторы стратегии предупреждают, что сепаратистский режим будет продвигать политику противостояния с конституционными властями.

Кроме того, конфликты на Украине и Ближнем Востоке представляют угрозу в адрес безопасности РМ. Авторы документа считают, что решение конфликта на Востоке Украины в среднесрочной перспективе будет трудным, но не является невозможным.

Иностранная пропаганда представляет собой одну из самых серьезных угроз в адрес национальных интересов и ценностей, говорится  в проекте.

В документе также содержится план действий по внедрению стратегии в 2018-2021 годах, которая предполагает в том числе увеличение финансирования. Например, для укрепления операционных возможностей Нацармии финансовые расходы будут увеличены с 625 млн леев в 2018 году до 1,5 миллиарда в 2025 г. 



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