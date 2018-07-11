Чубаров напомнил, что "крымские" изменения в Конституцию наработали еще в прошлом году
|17:13 19.07.2018
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|Крым
Рефат Чубаров надеется, что до следующего года, провозглашенного ООН Годом языков коренных народов, в Украине внесут изменения и дополнения в Конституцию.
Об этом глава Меджлиса заявил во время брифинга "Анализ нарушений прав человека в оккупированном Крыму в І полугодии 2018 года", сообщает корреспондент Укринформа.
"К такому событию, как международный Год языков коренных народов, украинское государство должно подходить серьезно и с конкретными делами. И одним из таких дел, с моей точки зрения, должно быть внесение изменений и дополнений в 10 раздел Конституции Украины - "Автономная Республика Крым", - сказал Чубаров.
Он напомнил, что целостный текст этих изменений и дополнений был создан еще в прошлом году.
Тогда же были подготовлены два законопроекта: "О статусе крымско-татарского народа в Украине" и "О коренных народах в Украине".
В то же время он выразил обеспокоенность тем, что определенная часть украинского политикума не понимает важности решений в этой сфере. Но, по его словам, уже есть договоренность о встрече с Президентом Украины, на которой будет обсуждаться дата проведения Конституционной комиссии относительно этих законотворческих инициатив.
По мнению Чубарова, принятие национального законодательства о коренных народах усилит позиции украинской дипломатии в деле возвращения Крыма.
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