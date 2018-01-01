Украина примет участие в военных учениях НАТО в Грузии
|16:47 19.07.2018
|0 комментариев
|Грузия
Украинские военные примут участие в военных учениях НАТО "Достойный партнер-2018" в Грузии.
Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Минобороны Грузии, передает Грузия Online.
"Вместе с Грузией в нынешних учениях примут участие (военные из - ред.) Азербайджана, США, Великобритании, Германии, Франции, Эстонии, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины и Армении", - говорится в сообщении.
В грузинском военном ведомстве также сообщили, что на подобных учениях традиционно отрабатываются вопросы взаимодействия в различных операциях наступательного и оборонительного типов.
Сама техника будет поступать из Германии, где располагается американское командование силами в Европе.
Отмечается, что учения "Достойный партнер-2018" состоятся с 1 по 15 августа с привлечением более чем 3 тысяч военнослужащих и техники из тринадцати стран НАТО и государств-партнеров военного блока.
Ещё на эту тему:
В Грузии завершились военные учения «Достойный партнер 2017»
Украинские морские пехотинцы в Болгарии принимают участие в многонациональных учениях Noble Partner-2017
Морская пехота ВМС Украины в Грузии примет участие в многонациональных учениях Noble Partner - 2017
В Грузию прибыла американская военная техника / Фото
В Грузии начинаются самые масштабные учения НАТО
30 июля в Грузии стартуют военные учения НАТО Noble Partner 2017 с участием Украины
Военные семи стран прибудут в конце июля на учения в Грузию
Армения впервые примет участие в учениях НАТО Noble Partner-2017
В июле в Грузии пройдут учения НАТО с участием Украины