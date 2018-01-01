Украина примет участие в военных учениях НАТО в Грузии

16:47 19.07.2018 0 комментариев Грузия

Украинские военные примут участие в военных учениях НАТО "Достойный партнер-2018" в Грузии.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Минобороны Грузии, передает Грузия Online.

"Вместе с Грузией в нынешних учениях примут участие (военные из - ред.) Азербайджана, США, Великобритании, Германии, Франции, Эстонии, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины и Армении", - говорится в сообщении.

В грузинском военном ведомстве также сообщили, что на подобных учениях традиционно отрабатываются вопросы взаимодействия в различных операциях наступательного и оборонительного типов.

Сама техника будет поступать из Германии, где располагается американское командование силами в Европе.

Отмечается, что учения "Достойный партнер-2018" состоятся с 1 по 15 августа с привлечением более чем 3 тысяч военнослужащих и техники из тринадцати стран НАТО и государств-партнеров военного блока.



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