В оккупированном Крыму за полгода насчитали 66 незаконных обысков и 98 арестов

16:20 19.07.2018 0 комментариев Крым

В Киеве представители Крымскотатарского ресурсного центра презентовали анализ нарушений прав человека в оккупированном Крыму за І полугодие 2018 года. За это время на полуострове зафиксированы 66 незаконных обысков, 89 допросов и 98 арестов.

Отчет презентовали член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев и менеджер по коммуникациям Крымскотатарского ресурсного центра Эльвир Сагирман, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы не можем гарантировать, что охватили все нарушения прав человека. Это связано с тем, что люди запуганы, не вся информация доходит к нам вовремя. Но при этом мы опираемся на эксклюзивные данные от активистов Меджлиса крымскотатарского народа, Крымскотатарского ресурсного центра, а также пользуемся данными журналистов и других правозащитных организаций", - отметил Бариев.

По данным КРЦ, в І полугодии 2018 года во временно оккупированном Крыму зафиксировали 66 обысков, 56 из которых - в домах крымских татар. По словам Бариева, это уже стало привычной практикой российских силовиков, способом запугивания людей, не лояльных к действиям оккупационной власти Крыма.

За этот период задержаны 73 человека (из которых 51 представитель коренного народа). За полгода провели 89 допросов, 61 из которых - по отношению к крымским татарам.

Причиной проведения обысков силовики называют борьбу с распространением активистами экстремистских материалов в соцсетях, призывами к террористической деятельности, принадлежность к запрещенным на территории РФ организациям, в частности, Хизб ут-Тахрир. Ищут запрещенную литературу, оружие и наркотики. При этом обыски часто сопровождаются применением силы.

Задерживают и допрашивают в основном людей, у которых проходили обыски, и их родственников. При этом силовики неоднократно собирали личные данные и брали отпечатки пальцев допрашиваемых, что незаконно.

За полгода зафиксированы 98 арестов (в 76 случаях - крымских татар). В это количество входит и незаконное продление сроков пребывания в СИЗО раньше задержанным.

В следственных изоляторах задержанным не оказывается медицинская помощь, они находятся в антисанитарных условиях.

Еще один метод запугивания, к которому прибегает оккупационная власть, - штрафы. Их активистам было выписано 22 (половина из них - крымским татарам), что в целом составляет 529 тыс. 500 рос. руб, то есть приблизительно 220 тыс. 625 грн. Штрафуют за одиночные пикеты, неповиновение судебным приставам, использование квадрокоптера, уклонение от военного призыва и т.п.

Практически каждый день на полуострове проходят суды, на которых незаконно активистам продлевают сроки содержания под стражей, отклоняют апелляции, отправляют за решетку. Зафиксированы 286 случаев нарушения права на справедливый суд, 247 – в отношении крымских татар. Тенденция сохраняется с 2014 года.

Сагирман рассказал также о смертях в крымском следственном изоляторе.

"По информации правозащитников, вероятно, 6 апреля в СИЗО Симферополя были найдены повешенными Сервер Белялов, 69 лет, и Олег Гончаров, 46 лет. В этом же месяце в штрафном изоляторе, то есть в карцере, был найден повешенным 23-летний Дмитрий Шиповник. 13 апреля в камере  №8, куда помещают вновь прибывших, с перерезанным горлом был найден 39-летний Ислям Искеров, который был доставлен в СИЗО Симферополя из Джанкоя", - сказал представитель КРЦ.

Так называемая Федеральная служба исполнения наказаний по Крыму и Севастополю, по его словам, отчитывалась о том, что в СИЗО №1 г.Симферополя в марте-апреле 2018 года трое арестованных якобы совершили самоубийства. При этом врачи зафиксировали смерть от металлических предметов.

По словам правозащитников, недавно в селе Давидовка под Симферополем было совершено нападение на крымскотатарскую семью. Были нанесены ножевые ранения 33-летней женщине и ее 8-летнему сыну. Женщина умерла на месте, ребенка доставили в больницу, однако спасти не смогли. По данным журналистов, подозреваемого спустя несколько часов задержали: им оказался 23-летний парень, который переехал с Донецка в Крым почти полгода назад.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, который также участвовал в брифинге, отметил, что аналогичные отчеты будут актуальны и в дальнейшем, пока Россия не оставит оккупированный ею Крым.

«Любые попытки повлиять на оккупационную власть с точки зрения уменьшения или избежания репрессий, гонений на граждан Украины являются бесполезными, несмотря ни на какие обстоятельства. Оккупационная власть все время продолжает применять методы, которые ей присущи - угрозы, аресты, истязания, похищения, убийства - ради того, чтобы укрепиться на оккупированных частях украинской территории, в частности, в Крыму. Пока не будет устранен источник репрессий - к сожалению, мы будем и в дальнейшем анализировать, презентовать и говорить об очередных трагедиях. Источник трагедий, репрессий, гонений в Крыму - это российская оккупационная власть», - отметил Чубаров.



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