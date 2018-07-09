Sea Breeze: Украина, Молдова и США отработали десантные операции
|15:54 19.07.2018
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|Украина
В ходе продолжающихся в Украине учений Sea Breeze-2018 молдавские и украинские военнослужащие участвуют в совместных действиях на передвижных пунктах контроля.
Об этом проинформировали в пресс-центре Национальной армии Молдовы, сообщает собственный корреспондент Укринформа в РМ.
Как сообщил командующий молдавским воинским контингентом, майор Григоре Адам, ранее 80 молдавских военнослужащих совместно со своими коллегами из Украины и США принимали участие в совместных стрельбах и десантных операциях. Молдавские пехотинцы также участвовали в погрузке и разгрузке военной техники на острове Тендра в Черном море.
Как сообщалось ранее, контингент молдавских военнослужащих в количестве 80 человек и 15 единиц военной техники Национальной армии Молдовы, наряду с военнослужащими из других 16 стран, принимают участие в традиционных военных учениях в Украине Sea Breeze-2018.
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