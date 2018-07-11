Бывший командующий подразделениями США в Европе генерал Бен Ходжес призывает НАТО скорее отреагировать на возрастающую российскую угрозу в Черном море и усилить безопасность, в частности Украины.

Об этом он сказал в интервью "Сегодня", сообщает Укринформ

"Я полагаю, что для России Черное море даже важнее, чем Балтийское. Поэтому НАТО должно задуматься над тем, как повысить безопасность таких наших союзников, как Болгария, Румыния, Турция с одной стороны, и наших партнеров - Украины и Грузии так, чтобы наши действия не имели провокационный характер ", - отметил генерал.

Кроме того, Ходжес считает, что ОБСЕ в Европе могло бы еще больше помочь Украине в противостоянии российской агрессии, оказывать существенное давление на Москву относительно выполнения Минских соглашений.

"Это организация, где все страны-участницы Минских соглашений согласились быть ответственными за мониторинг их имплементации. А на сегодняшний день контролируемые Россией сепаратисты не дают возможности ОБСЕ выполнять ее работу. Считаю, это именно то направление, где мы можем вместе с почтенной международной организацией, в состав которой, кстати, входит и Россия, добиться прогресса и позволить ей делать свою работу".

Ходжес похвалил украинских военных, которые смогли успешно противостоять силе российской армии: "Мужчины и женщины в Вооруженных силах Украины очень и очень хорошие: они несокрушимые, сильные, и они поразили меня тем, как быстро адаптировались к очень сложному вызову со стороны России и сепаратистских сил на Донбассе".

Генерал пояснил, что США тоже многому научились у ВСУ, у которых есть опыт войны с Россией. По его словам, союзники, в частности, переняли опыт противостояния российским дронам и радиоэлектронным средствам наблюдения.