Украина призвала Международную морскую организацию (IMO) не признавать документы, выдаваемые морякам на территории аннексированного Крыма и Севастополя.

Об этом сообщает украинское посольство в Великобритании со ссылкой на документ, представленный Украиной на пятой сессии подкомитета по человеческому фактору, подготовке и несению вахты IMO в Лондоне, передают События Крыма.

"Любые документы (как квалификационные, так и удостоверение личности моряка), выданные после 15 июля 2014 года так называемыми капитанами морских портов... являются недействительными, не создают никаких правовых последствий и по своей сути должны считаться поддельными", – цитируют документ на сайте ведомства.

Как сообщается, в своем выступлении представитель Украины призвал государства-члены IMO не признавать претензии России относительно права имплементации конвенций организации, в том числе Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года, на временно оккупированной территории Украины.

По результатам обсуждения делегации стран ЕС, а также представитель Европейской комиссии поддержали позицию украинской стороны и призвали государства-члены IMO продолжать политику непризнания аннексии Крыма.

