Международная морская организаця (IMO) - Документы моряков, выданные в Крыму после 2014 года, считаются поддельными
|14:59 19.07.2018
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|Крым
Украина призвала Международную морскую организацию (IMO) не признавать документы, выдаваемые морякам на территории аннексированного Крыма и Севастополя.
Об этом сообщает украинское посольство в Великобритании со ссылкой на документ, представленный Украиной на пятой сессии подкомитета по человеческому фактору, подготовке и несению вахты IMO в Лондоне, передают События Крыма.
"Любые документы (как квалификационные, так и удостоверение личности моряка), выданные после 15 июля 2014 года так называемыми капитанами морских портов... являются недействительными, не создают никаких правовых последствий и по своей сути должны считаться поддельными", – цитируют документ на сайте ведомства.
Как сообщается, в своем выступлении представитель Украины призвал государства-члены IMO не признавать претензии России относительно права имплементации конвенций организации, в том числе Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года, на временно оккупированной территории Украины.
По результатам обсуждения делегации стран ЕС, а также представитель Европейской комиссии поддержали позицию украинской стороны и призвали государства-члены IMO продолжать политику непризнания аннексии Крыма.
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