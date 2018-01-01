Зачитан приговор гражданину Молдовы, который нанес банковской системе Азербайджана урон на 1,5 млн манатов
|14:40 19.07.2018
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|Баку
В Суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу, возбужденному в отношении гражданина Молдовы Сергея Петровичи.
Как сообщает АРА, на заседании под председательством судьи Фаика Ганиева был зачитан приговор, согласно которому С.Петровичи осужден на 10 лет.
Отметим, уголовное дело возбуждено по статьям 177.3.2 и 273.4 по факту незаконного вмешательства действующей за пределами Азербайджанской Республики организованной киберпреступной группировки в компьютерную систему банков страны посредством сети интернет, перевода денежных средств, бесконтактного вывода денег из банкоматов и других операций, повлекших хищение на сумму более 3 000 000 (три миллиона) манатов.
В результате международного розыска был задержан проходящий по делу член международной киберпреступной группировки, иностранный гражданин Петровичи Сергей Аксентьевич.. Он был экстрадирован в Азербайджанскую Республику 30 декабря 2017 года.
Согласно обвинению, 12-15 июля 2017 года он изъял из банкоматов сумму в размере 1 миллион 464 тысячи 50 манатов.
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