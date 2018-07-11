“Только “получив по зубам” Россия прекратит свое наступление на Азовском море. А Украине стоит готовиться к худшему”
|13:32 19.07.2018
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|Крым
Если наложить санкции на российские порты Азовского моря и останавливать российские суда, Россия вынуждена будет отступить.
"Если коротко, то ответ должен быть асимметричным: санкции в отношении портов Кавказ (в Керченском проливе), Ростов, Таганрог, Азов, Ейск, Темрюк и Новороссийск" - пишет на страницах Укринформа эксперт проекта "Майдан иностранных дел" и главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко.
"Сама угроза санкций — сильный удар по агрессору.
Ведь из России через Азовское море идут зерно и нефтепродукты.
Кроме того, надо создавать морскую границу и защищать ее: обеспечить оружием катера пограничников, передислоцировать небольшие корабли из Черного моря.
В этой ситуации нельзя молчать. Надо к решению проблемы привлекать международные организации" - призывает Клименко
Отвечая на вопрос Будут ли преференции по судебным решениям? Клименко считает что:
"Во-первых, в лучшем случае дело дойдет до рассмотрения года через 3-4.
Во-вторых, Россия уже не раз заявляла, что плевать хотела на решения международных судов и на международное право в целом.
То есть это путь в никуда. Нужны решительные действия – заявления, ноты, санкции – то есть активная реакция. Иначе это капитуляция. Мы знаем, что Россия, обычно, движется все дальше, пока не встретит сопротивление.
Надо понимать, что Россия действует методично и последовательно – если ее цель полностью блокировать морской трафик из украинских портов Азовского моря, то они будут идти к этой цели.
Ключ, а это Керченский пролив, – в их руках."
"Поэтому Украине надо иметь на столе варианты действий, когда они совсем перекроют судам доступ в Мариуполь и Бердянск" - заключает эксперт
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