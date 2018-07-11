Если наложить санкции на российские порты Азовского моря и останавливать российские суда, Россия вынуждена будет отступить.

"Если коротко, то ответ должен быть асимметричным: санкции в отношении портов Кавказ (в Керченском проливе), Ростов, Таганрог, Азов, Ейск, Темрюк и Новороссийск" - пишет на страницах Укринформа эксперт проекта "Майдан иностранных дел" и главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко.

"Сама угроза санкций — сильный удар по агрессору.

Ведь из России через Азовское море идут зерно и нефтепродукты.

Кроме того, надо создавать морскую границу и защищать ее: обеспечить оружием катера пограничников, передислоцировать небольшие корабли из Черного моря.

В этой ситуации нельзя молчать. Надо к решению проблемы привлекать международные организации" - призывает Клименко

Отвечая на вопрос Будут ли преференции по судебным решениям? Клименко считает что:

"Во-первых, в лучшем случае дело дойдет до рассмотрения года через 3-4.

Во-вторых, Россия уже не раз заявляла, что плевать хотела на решения международных судов и на международное право в целом.

То есть это путь в никуда. Нужны решительные действия – заявления, ноты, санкции – то есть активная реакция. Иначе это капитуляция. Мы знаем, что Россия, обычно, движется все дальше, пока не встретит сопротивление.

Надо понимать, что Россия действует методично и последовательно – если ее цель полностью блокировать морской трафик из украинских портов Азовского моря, то они будут идти к этой цели.

Ключ, а это Керченский пролив, – в их руках."

"Поэтому Украине надо иметь на столе варианты действий, когда они совсем перекроют судам доступ в Мариуполь и Бердянск" - заключает эксперт