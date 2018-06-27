​Власти РФ готовят экономику к системной реакции на зарубежные санкции

13:05 19.07.2018 0 комментариев Россия

Минфин подготовил план мероприятий по снижению влияния иностранных санкций на российскую экономику.

Документ предполагает, в частности, обеспечение работы подпавших под санкции компаний на внутреннем финансовом и долговом рынках, поиск способов обеспечения их внешнеэкономической деятельности, а также гармонизацию контрсанкционных мер, принятых зимой 2017—2018 годов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ, передают Banki.ru.

Сам перечень ответных мер, одобренных правительством, включает пять тематических блоков и 17 пунктов. Первым из них в блоке внешнеэкономических расчетов выступает разработка к августу 2018 года плана по снижению использования доллара во внешнеторговых сделках в пользу расчетов «преимущественно в национальных валютах».

Вероятно, частью этого плана является активное сокращение ЦБ с апреля доли резервов, размещенных в американских казначейских облигациях.

Также уже согласованным с ЦБ является освобождение подпавших под санкции лиц от штрафов за невозврат валютной выручки (законопроект принят во втором чтении), ожидается, что мера заработает с октября 2018 года.

Второй блок плана посвящен доступу подсанкционных компаний к внутреннему финансовому рынку. В нем идет речь о частичной изоляции последнего от влияния внешних решений: уже в июле 2018 года Минфин и ЦБ должны будут доложить рабочей группе о том, как обеспечить в РФ свободный оборот ценных бумаг подсанкционных эмитентов.

«Антимонопольный» блок призван ограничить «недобросовестную конкуренцию со стороны иностранных государств» и включает в себя возможность ограничения импорта.

Также Кремль намерен систематизировать меры по ограничению доступа к информации о компаниях, рискующих подпасть под санкции: к августу поправить банковское законодательство, к сентябрю — расширить право правительства выбирать, какую именно информацию оно может закрывать.

Входит в план и законопроект о специальных административных районах (САР), принятый 18 июля в первом чтении Госдумой. Идея специальных административных районов для перерегистрации компаний, подпавших под санкции (что также позволит им не раскрывать внешнему миру данные о структуре собственности), вызвала официальные возражения ЦБ. Банк России заявил о том, что банки, нефинансовые кредитные организации и платежные системы не должны становиться резидентами САР, так как это угрожает устойчивости финансовой системы РФ и противоречит одновременно нескольким блокам банковского законодательства.

Мера попала в блок «прочее» наряду с необходимостью поиска способов гарантийной поддержки экспорта фигурантов санкционных списков и обеспечения их внешнеторговых расчетов, что, вероятно, также будет крайне сложно в силу глобализации правил игры на финансовых рынках.

Отдельно Минфин должен подготовить проект ответных санкций против Украины.

Главное, отмечает издание, в антисанкционном плане правительства — это его исчерпывающая структура, выполняющая роль своеобразного ограничителя эскалации «войны санкций». При наличии такого плана Кремлю будет гораздо проще отвечать на внутрироссийские радикальные антисанкционные инициативы: формально все возможные ответы включены в план в умеренной форме.

План Минфина был одобрен на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова в начале июля.

По протоколу в правительстве до конца июля должна появиться рабочая группа по противодействию санкциям.



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