Крымской татарке вручили постановление о подозрении в разжигании межнациональной розни в социальных сетях
|12:40 19.07.2018
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|Крым
Гульсум Алиевой, супруге фигуранта дела "ялтинской группы" Муслима Алиева, в доме которых сегодня утром, 19 июля, российские силовики проводят обыски, предъявлено обвинение в связи с публикациями на странице общественной организации "Крымская солидарность" в Facebook.
Правозащитники сообщают, что оккупанты составили протокол на имя Алиевой и ознакомили ее с обвинением. В доме Алиевых изъяли мобильные телефоны и технику у всех членов семьи, передает QHA.
Тем временам, у самого младшего ребенка Алиевых поднялась температура. Соседи и родственники вызывают карету Скорой помощи.
Как сообщила юрист Лили Гемеджи, обыски проводятся по статье 282 УК РФ "разжигание межнациональной розни в постах в соцсетях".
— Обыск проводится очень тщательно, - отметила юрист.
По словам адвоката Эдема Семедляева, который также находится у дома Алиевой, обыски проводятся с целью давления на Муслима Алиева.
— Это также давление на "Крымскую солидарность", - отметил Семедляев.
Напомним, утром 19 июля, сотрудники ФСБ ворвались в дом крымского татарина, фигуранта "дела ялтинской группы" Муслима Алиева. По данным правозащитников, в операции задействовано более 10 силовиков.
Муслим Алиев фигурирует в "деле ялтинской группы". Его задержали 11 февраля 2016 года. На данный момент вместе с другими крымчанами - Энвером Бекировым, Вадимом Сируком, а также Эмир-Усеином Куку - он находится в СИЗО Ростова-на-Дону.
Все они обвиняются в участии в деятельности исламской партии "Хизб ут-Тахрир", которая запрещена на территории РФ.
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