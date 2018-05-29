В Херсоне военных привлекут к ответственности за драку с гражданскими

12:12 19.07.2018 0 комментариев Херсон

Военная прокуратура Херсонского гарнизона вышла на завершающую стадию расследования громкого преступления.

Это было коллективное побоище в селе Новая Збурьевка Голопристанского района с участием группы морпехов и местной молодежи (около двух десятков человек), сообщает Набережна.

Вечером 9 марта тут «раскрутились» аж две драки: в кафе сельчане избили морского пехотинца. А затем собравшиеся морпехи сообща «отметелили» у магазина двух попавших под горячую руку юношей. Причем один из них – 20-летний Влад Д. с разбитой головой попал в реанимацию областной клинической больницы. И чудом выжил, находясь в течении трех дней на грани жизни и смерти.

Когда началось следствие, и  сельчане, и военные яростно требовали справедливости, и называли зачинщиками драк друг друга. Но при этом они так же дружно… уклонялись от дачи показаний.

«Гражданские» очевидцы и участники побоища (с ними разбирается полиция Голопристанского района), за исключением родных и близких потерпевших, сотрудничать с правоохранителями не рвались.

Да и морпехи из сводного подразделения, охранявшего полевой артиллерийский склад у Новой Збурьевки, также отказывались опознавать сослуживцев, без разрешения покинувших военный объект, и «поставивших на уши» целый населенный пункт.

Лишь после того, как у нескольких свидетелей закончился контракт, они рискнули назвать трех наиболее активных «кулачных бойцов» из числа морпехов. Один из них уже заключил сделку со следствием, и получит смягчение наказания в обмен на признание вины. Его дело уже передано в суд. Еще двух «контрактников» также ожидает обвинение в групповом хулиганстве с нанесением телесных повреждений. К ответственности – разве что не уголовной, а только административной, привлечены и «отцы-командиры».

— Старший сержант-контрактник, назначенный командиром сводной группы, охранявшей склад, а также командиры роты и взвода части морской пехоты привлечены к административной ответственности за халатное отношение к воинской службе, не обеспечение выполнения уставных требований со стороны подчиненных. Подчиненными займется также военная служба правопорядка . Ведь  тот десяток морских пехотинцев, которые отправились в Новую Збурьевку, совершил самовольную отлучку,
— комментирует военный прокурор Херсонского гарнизона Юрий Гром.



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