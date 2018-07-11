В 2014 году на Генассамблее ООН Армения проголосовала против признания незаконности референдума в Крыму.

Тогда постпредом при ООН был Зограб Мнацаканян — сейчас он возглавляет Министерство иностранных дел в новом правительстве Никола Пашиняна.

Кроме того, после оккупации полуострова бывший президент Армении Серж Саргсян в беседе с Путиным назвал референдум «демократическим волеизъявлением» народа.

Ранее новая армянская власть публично не высказывала позиции по статусу Крыма.

Корреспондент Громадского в Ереване поинтересовался у представителей МИД, изменилась ли позиция новой армянской власти по этому вопросу.

Рубен Рубенян, заместитель министра иностранных дел Армении:

«Наша позиция не только по Крыму, но и по другим конфликтам на постсоветском пространстве заключается в том, что эти вопросы должны быть решены мирным путем через диалог. А по голосованию Армении, для нас не важны интересы разных сторон, мы руководствуемся принципами. Если вопрос идет вразрез с нашими принципами, когда приводится один принцип международного права, но не приводят другой — мы голосуем против».

На вопрос, позиция новой армянской власти остается неизменной и не отличается от взглядов предыдущей власти, Рубен Рубенян сказал «да» и утвердительно кивнул.

Арсен Харатян, советник премьер-министра по внешним вопросам:

«Во время саммита НАТО в Брюсселе Никол Пашинян встречался с президентом Петром Порошенко и получил приглашение в Украину. Думаю, отношения будут динамично развиваться. Что касается украино-российской войны, мы за мирное решение проблем наших соседей. Дай бог, чтобы они как можно быстрее решились. В этом контексте мы рассматриваем себя как возможную площадку для диалога, разговора, решение любых проблем, существующих у наших соседей.

Против резолюции по Крыму голосовала предыдущая власть. Мы утверждаем, что во внешней политике не будет изменений. Но мы готовы разговаривать с нашими грузинскими, молдавскими, украинскими коллегами, если мы хотим менять путь и механизм голосований, которые были раньше, давайте разговаривать.

Но посмотрите, как голосовала Украина в различных международных организациях по вопросу Нагорного Карабаха за последние 20 лет (Украина последовательно не признает Нагорно-Карабахскую республику и считает эту территорию азербайджанской, — ред). Если мы хотим менять наше разностороннее привлечения в международных организациях, где у наших стран есть обязательства, если мы хотим менять динамику голосований, давайте разговаривать».

Тигран Балаян, пресс-секретарь МИД Армении:

«Мы исходим из того, что Украина — наша дружественная страна, а украинский народ — дружественный народ. Заявления Армении и поддержка той или другой стороны не должны влиять и навредить процессу, который продолжается для мирного решения вопроса.

Мы голосовали против резолюции ООН по Крыму, потому что там был соблюден лишь один принцип международного права. И если вы посмотрите на динамику голосований за все время истории независимости в Армении, мы всегда голосовали против резолюций, в которых одни принципы международного права преобладали над другими.

Вы сейчас задаете третий, четвертый вопрос: как новая армянская власть относится к вопросу Крыму, признает оккупацию или не признает. Я хочу ответить, что роль дипломатов — не в нагнетании ситуации. Если вы получите сейчас какой-то ответ, положительный или нет, от этого ни украинским, ни нашим российским коллегам, ни людям из Крыма, ни людям из Донбасса, ничего хорошего не будет. Если вы хотите услышать четкий ответ, вы его не услышите. Я сказал, как были устроены дела во время предыдущей администрации. Сейчас своей настойчивостью и упорством вы можете нанести вред нашим отношениям или с Украиной, или с Россией».