Правительство Молдовы одобрило проект закона о создании Национального комитета финансовой стабильности.

Как сообщили "Интерфаксу" в Национальном банке, новая структура будет отвечать за координацию макропруденциальной политики и управление финансовыми рисками.

"В задачи комитета, среди прочего, входят представление правительству предложений по защите депозитов, капитализации и рекапитализации банков, мер, направленных на восстановление доверия к финансовой системе, утверждение политики и плана коммуникации в кризисных ситуациях", - сказал собеседник агентства.

В состав ведомства войдут президент Нацбанка, министр финансов, министр экономики и инфраструктуры, председатель Национальной комиссии по финансовому рынку, директор Фонда гарантирования депозитов в банковской системе.

Создание комитета предусмотрено законом об оздоровлении банковской системы и национальным планом действий по реализации соглашения об ассоциации Молдовы и Евросоюза на 2017-2019 годы.