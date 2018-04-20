Молдова создает национальный комитет финансовой стабильности
|11:20 19.07.2018
|0 комментариев
|Молдова
Правительство Молдовы одобрило проект закона о создании Национального комитета финансовой стабильности.
Как сообщили "Интерфаксу" в Национальном банке, новая структура будет отвечать за координацию макропруденциальной политики и управление финансовыми рисками.
"В задачи комитета, среди прочего, входят представление правительству предложений по защите депозитов, капитализации и рекапитализации банков, мер, направленных на восстановление доверия к финансовой системе, утверждение политики и плана коммуникации в кризисных ситуациях", - сказал собеседник агентства.
В состав ведомства войдут президент Нацбанка, министр финансов, министр экономики и инфраструктуры, председатель Национальной комиссии по финансовому рынку, директор Фонда гарантирования депозитов в банковской системе.
Создание комитета предусмотрено законом об оздоровлении банковской системы и национальным планом действий по реализации соглашения об ассоциации Молдовы и Евросоюза на 2017-2019 годы.
Ещё на эту тему:
Молдова увеличила импорт нефтепродуктов почти на 3%
В Молдове будет создана новая экономическая модель, основанная на импорте инвестиций и экспорте продукции.
МВФ ухудшил прогноз экономического роста Молдовы
МВФ ухудшил прогноз экономического роста Молдовы
В Молдове выросло количество леевых миллионеров
Компания Moldcell будет продана. Один из крупнейших турецких инвесторов уходит с молдавского рынка
Минфин Молдовы: Половина продуктов на полках магазинов должны быть местного производства
Сколько Молдова получила грантов и кредитов в прошлом году
ТОП стран по денежным переводам в Молдову