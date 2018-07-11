Оккупанты опять отложили Запуск "Кометы" - теперь до 1 августа
|10:53 19.07.2018
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|Крым
Пассажирское судно на подводных крыльях "Комета 120М" будет курсировать между черноморскими портами два раза в сутки.
Оккупанты в очередной раз перенесли запуск "Кометы".
Она выйдет на маршрут 1 августа, обещает Объектив.
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