Дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1" пополнит противовоздушную оборону аннексированного Крыма в этом году.

Об этом сообщил в четверг 19 июля, командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников, передает ТАСС.

Дворников добавил, что в 2018 году завершится перевооружение одного дивизиона зенитно-ракетных комплексов "С-300", также дислоцированного в оккупированном Крыму, на более современный С-400 "Триумф".

Дворников отметил, что "показатель оснащенности войск Южного военного округа новейшими видами вооружения приближается к 65%-й отметке и является самым высоким среди военных округов".

Только с января 2018 года в соединения и воинские части ЮВО поступило более 150 единиц новых образцов вооружения и военной техники, включая корабли, самолеты, вертолеты, различную бронетехнику, средства связи и радиоэлектронной борьбы.

Как уточнили в пресс-службе, с заступлением на боевое дежурство нового дивизиона в составе объединения ВВС и ПВО округа их количество на полуострове возрастет до трех.

Дивизион обычно состоит из шести ЗРПК "Панцирь-С1", предназначенных для уничтожения всех, в том числе перспективных, средств воздушного нападения и разведки.

Боевые машины способны уничтожить ракетным или пушечным огнем крылатые ракеты, беспилотники, самолеты в радиусе до 20 км и на высоте до 15 км.