Американский сенатор-республиканец Джон Барассо внес на рассмотрение верхней палаты Конгресса США проект закона ESCAPE относительно применения санкций против партнеров "Северного потока – 2", а также содействие газоснабжения из США союзникам по НАТО в Европе.

Об этом говорится в официальном сообщении автора законопроекта, размещенном на его странице, сообщает Укринформ.

"Президент РФ Владимир Путин использует российский природный газ для того, чтобы давить и угрожать нашим союзникам и нашим партнерам", - заявил по этому поводу Баррассо.

По его словам, закон ESCAPE не позволит России использовать эту геополитическое оружие "путем наложения санкций на газопровод "Северный поток – 2", а также содействия экспорта американского природного газа союзникам".

Законодательная инициатива предусматривает, в частности, введение санкций против физических и юридических лиц, которые инвестируют в российские проекты по экспорту энергоносителей или иным образом способствуют построению газопровода через Балтийское море.

Проект закона также содержит ряд требований к американскому правительству о содействии поставкам американского газа в Европу.

Соавторами законопроекта выступили сенаторы-республиканцы Кори Гарднер и Стив Дейнс.