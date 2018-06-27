В Сенат США внесен законопроект о санкциях против инвесторов "Северного потока – 2"
|10:11 19.07.2018
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|Россия
Американский сенатор-республиканец Джон Барассо внес на рассмотрение верхней палаты Конгресса США проект закона ESCAPE относительно применения санкций против партнеров "Северного потока – 2", а также содействие газоснабжения из США союзникам по НАТО в Европе.
Об этом говорится в официальном сообщении автора законопроекта, размещенном на его странице, сообщает Укринформ.
"Президент РФ Владимир Путин использует российский природный газ для того, чтобы давить и угрожать нашим союзникам и нашим партнерам", - заявил по этому поводу Баррассо.
По его словам, закон ESCAPE не позволит России использовать эту геополитическое оружие "путем наложения санкций на газопровод "Северный поток – 2", а также содействия экспорта американского природного газа союзникам".
Законодательная инициатива предусматривает, в частности, введение санкций против физических и юридических лиц, которые инвестируют в российские проекты по экспорту энергоносителей или иным образом способствуют построению газопровода через Балтийское море.
Проект закона также содержит ряд требований к американскому правительству о содействии поставкам американского газа в Европу.
Соавторами законопроекта выступили сенаторы-республиканцы Кори Гарднер и Стив Дейнс.
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