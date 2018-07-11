Экс-главу Апелляционного суда Крыма объявили в розыск
|09:45 19.07.2018
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|Крым
Экс-председатель Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерий Чернобук объявлен в розыск украинскими правоохранителями.
Об этом во время эфира на Общественном сообщил первый заместитель прокурора АРК Николай Иванец, передает Укринформ.
По его словам, на прошлой неделе в сумской области состоялись обыски и ему заочно сообщено о подозрении.
«Он скрывается от следствия, но мы моем данные, что он находится на территории Украины», - сказал Иванец.
Ранее Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что экс-председателю Апелляционного суда Крыма вручили подозрение в совершении правонарушения по статье 111 УК (государственная измена).
По словам генпрокурора, Чернобук осуществлял подрывную деятельность, в частности помогал перейти крымским судам на осуществление правосудия на основании законодательства России.
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