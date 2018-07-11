Экс-председатель Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерий Чернобук объявлен в розыск украинскими правоохранителями.

Об этом во время эфира на Общественном сообщил первый заместитель прокурора АРК Николай Иванец, передает Укринформ.

По его словам, на прошлой неделе в сумской области состоялись обыски и ему заочно сообщено о подозрении.

«Он скрывается от следствия, но мы моем данные, что он находится на территории Украины», - сказал Иванец.

Ранее Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что экс-председателю Апелляционного суда Крыма вручили подозрение в совершении правонарушения по статье 111 УК (государственная измена).

По словам генпрокурора, Чернобук осуществлял подрывную деятельность, в частности помогал перейти крымским судам на осуществление правосудия на основании законодательства России.