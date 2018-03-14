Греция обвинила Россию в "постоянном неуважении"

09:20 19.07.2018 0 комментариев Греция

Министерство иностранных дел Греции, комментируя в среду заявление официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой, утверждает, что российский МИД выразил “неуважение к стране”, а также непонимание современного мира, в котором государства могут проводить независимую политику.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Греции, передает УНН.

Соответствующее заявление стало первой реакцией этого ведомства после высылки двух российских дипломатов и запрета на въезд в Грецию еще двум российским гражданам.

“Сегодняшние заявления представителя МИД России являются характерным примером неуважения к третьей стране и непониманием современного мира, в котором государства, вне зависимости от их размера могут осуществлять независимую, многоплановую и демократическую внешнюю политику”, — утверждал МИД Греции.

В Афинах полагают, что именно “подобный негативный образ мышления” побудил российских дипломатов к вмешательству во внутренние дела Греции, что и привело к их высылке и запрету на въезд.

В МИД Греции подчеркнули, что с самого начала развития ситуации Афины пытались не смешивать действия дипломатов с российской внешней политикой. Однако заявления Захаровой, по мнению греческого МИД, свидетельствую о попытках Москвы оправдать “незаконные действия”.

“Постоянное неуважение к Греции должно прекратиться. Никто не может и не имеет права вмешиваться во внутренние дела Греции”, — заявили в МИД.

Греческое ведомство назвало голословными заявления о том, что решение выслать дипломатов было принято Афинами под давлением других стран, включая Великобританию и США.

“Голословные утверждения, согласно которым данное решение было принято под давлением третьей стороны, не достойны комментирования и показывают менталитет людей, которые не понимают принципов и ценностей греческой внешней политики”, — говорится в заявлении.



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