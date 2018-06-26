Украина, Черногория, Албания, Норвегия и Грузия присоединились к «крымским санкциям» ЕС.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, передает "Радио Свобода", сообщает Укринформ.

«Страны-кандидаты Черногория и Албания, Норвегия, которая является членом европейской экономической зоны, а также Украина и Грузия присоединились к декларации», – отмечается в заявлении.

Страны гарантируют, что их национальная политика будет соответствовать решению Совета ЕС относительно санкций.

Напомним: 18 июня Совет ЕС продлил на год санкции в отношении России из-за незаконной аннексии украинского Крыма и Севастополя. Ограничения касаются лиц и компаний, которые имеют свои отделы на территории ЕС.

Санкции, которые продлили до 23 июня 2019 года, касаются, среди прочего, запрета на импорт в ЕС товаров, произведенных в Крыму или Севастополе, инвестиций в Крым, экспорта определенных товаров и технологий для крымских компаний.