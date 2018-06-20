Россия готовиться ввести санкции против сотен украинских компаний

08:27 19.07.2018 0 комментариев Россия

 Российское правительство разрабатывает пакет санкций против Украины. Под российские ограничительные меры могут попасть несколько сотен украинских юридических и физических лиц.

Об этом сообщает российский “Коммерсант” со ссылкой на источники в российском Кабмине, передает УНН.

“В правительстве началась работа по снижению негативного влияния на экономику РФ в связи с введением санкций. Одним из элементов этой работы будет президентский указ о санкциях в отношении физических и юридических лиц Украины”, — говорится в материале издания.

Ответственность за составление российского списка санкций была возложена на Минэкономики, Минпромторг и Минфин России. Координацию работы ведомств ведет первый вице-премьер Антон Силуанов, утверждают источники.

Предложения о запрете импорта определенных товаров из Украины должны быть подготовлены Кабмином до 1 августа.

По словам источника в правительстве, первыми в списке санкционных товаров могут оказаться украинские удобрения. Подобное мероприятие станет ответом на пошлины, которые ранее были введены Киевом на поставку удобрений из России — тогда эти меры ударили по интересам российских компаний “Фосагро” и “Еврохим”, но указания на возможные контрсанкции РФ по сектору выглядят крайне странными, говорят источники "Коммерсант“в отрасли.

Это связано с малым объемом поставок удобрений с Украины в Россию. В 2017 году с Украины в ЕАЭС было поставлено удобрений на 1 млн долларов, в то время как в обратном направлении, из России в Украину, была поставлена ​​870 тыс. т. азотных удобрений на 206 млн долларов и 2 млн т. смешанных удобрений на 520 млн долл.

Под санкции могут попасть и отдельные украинские граждане. Подобная возможность, утверждает один из источников, обсуждалась с 2014 года с подачи силового блока. В российский список санкций могут попасть украинские бизнесмены, политики и госслужащие. Возможной мерой воздействия может стать блокирование их активов в России.



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