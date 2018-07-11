Представители Красного креста встретятся с семьями украинских политзаключенных
|08:00 19.07.2018
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|Крым
Представители Международного комитета Красного креста в Украине в течение июля-августа встретятся с семьями украинских политзаключенных, содержащихся в России.
Об этом сообщила украинская омбудсмен Людмила Денисова по итогам встречи с главой делегации МККК в Украине Аланом Эшлиманном, передает УНН.
"В итоге длительных переговоров мы договорились, что в течение июля-августа организуем встречу представителей МККК с семьями украинских политзаключенных, чтобы они могли написать лично обращение к Красному Кресту с просьбой посетить членов их семей", - сообщила Денисова.
Также стороны договорились встретиться с главой Региональной делегации МККК в РФ сразу, как он вернется из отпуска.
Напомним, Министерство юстиции Украины планирует в ближайшее время подать очередной иск против России в Европейский Суд по правам человека относительно украинских политзаключенных.
Его до сих пор не подали, поскольку надеялись на урегулирование вопроса с политзаключенными дипломатическим путем.
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