Для помощи бизнесменам, попавшим под санкции Госдума утвердила в первом чтении создание офшоров в России

22:28 18.07.2018 0 комментариев Россия

Госдума 18 июля приняла в первом чтении законопроекты об открытии в России специальных административных районов.

Российские офшоры могут появиться на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области. В этих особых зонах будет возможность платить нулевой налог, сообщает Фонтанка.

Планируется, что они станут альтернативой иностранным офшорам и помогут привлечь в страну инвестиции в 1 млрд долларов. 

Проект офшоров в России разработан Минэкономразвития как одна из мер поддержки российских компаний, которые попали под санкции. Согласно подготовленному документу, у фирм будет возможность перенести структуры из других стран на территорию России, получив статус международной предпринимательской компании. 

Ранее предложение Минэкономразвития раскритиковал Центробанк, который считает, что резиденты офшоров будут иметь возможность совершать операции с иностранной валютой и ценными бумагами без ограничений. В Банке России опасаются, что недобросовестные предприниматели будут специально регистрироваться на островах с особой зоной, чтобы выводить капитал из страны.

Напомним, что 6 апреля американские власти расширили санкции против России, включив в обновленный список 26 человек и 15 компаний. В мае  премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал особый статус островам в Калининградской области и Приморском крае.



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