По решению суда проектировщик ж/д подходов к Керченскому мосту оштрафован на 22 млн рублей
|22:01 18.07.2018
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|Крым
Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области обязал ООО «Крымсетьэнергопроект» выплатить петербургской АО «Ленпромтранспроект» 22 млн рублей.
Решение было опубликовано на сайте суда, сообщает Фонтанка.
Как говорится в документе, «Ленпромтранспроект» заказал у «Крымсетьэнергопроекта» проведение инженерных изысканий железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив.
За это подрядчику заплатили 40,5 млн рублей.
На основании представленных инженерно-геологических изысканий заказчик разработал проектную документацию на строительство железнодорожных подходов.
Строительно-монтажную документацию поручили разработать ООО «Стройгазмонтаж».
Эта компания, в свою очередь, обратилась к «Транспроекту». И только сотрудники последней организации обнаружили разночтения инженерно-геологических изысканий, выполненных на стадии подготовки проектной документации, и реального положения вещей.
Для проверки были привлечены еще три независимые лаборатории.
После бурения четырех скважин они пришли к выводам, отличным от тех, которые сделал «Крымсетьэнергопроект»: «...глина не может быть использована для отсыпки земляного полотна».
Дополнительные изыскательные работы пришлось заказывать у компании «Кавгипротранс».
На основании этого заказчик потребовал возместить ему 20 млн рублей убытков и наложить на 2 млн рублей штрафные санкции на «Крымсетьэнергопроект».
Ранее СМИ сообщали, что из-за ошибок в проекте строительства транспортных подходов к Керченскому мосту бюджет может понести потери в 3 млрд рублей.
Бизнесмены объясняли неточности в документации тем, что проект начинал готовиться, когда на аннексированном полуострове только задумались «об адаптации к российскому законодательству и нормативным актам».
При этом, местные геологи опасаются, что при инженерных изысканиях проектировщики не учли наличие как минимум 4 грязевых вулкана, расположенных в районе Солнечных и Джарджавы.
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