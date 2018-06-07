Президент России назначил Дмитрия Козака своим специальным представителем по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой. Одновременно признаны утратившими силу указы Путина и Медведева, которыми Дмитрий Рогозин был назначен спецпредставителем по Приднестровью.

С одной стороны, официальный Кишинев должен праздновать победу, ведь в Кремле назначен чиновник, который должен способствовать развитию российско-молдовских отношений. С другой – им стал Дмитрий Козак, который 15 лет назад предлагал известный меморандум об урегулировании приднестровского конфликта, предполагавший федерализацию Молдовы, пишет специально для Deschide.MD Евгений Магда, директор Института мировой политики (Киев).

Думаю, что неслучайно Козак возвращается на молдовское направление работы не только в преддверии парламентских выборов, но и во время заметного охлаждения отношений между Кишиневом и Брюсселем, которое было вызвано отменой результатов голосования на выборах примера столицы Молдовы. В России продолжают считать постсоветское пространство своей вотчиной и оперативно реагируют на политические изменения. Формального повода говорить о неприятии Козака у правительства Филипа сегодня нет.

Очевидно, что после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки у российского президента появилось ощущение, что он доминирует в мировой политике, поскольку из уст Дональда Трампа не прозвучало предостерегающего окрика. Констатация незаконного пребывания российских войск в Грузии, Молдове и Украине отмечена в заявлении саммита НАТО, но им в Кремле могут пренебречь. Игра стоит свеч и по той причине, что нейтральная Молдова тесно примыкает к южному флангу НАТО и позволяет активизировать воздействие, как минимум, на Румынию.

Исходя из украинского опыта последних лет, позволю посоветовать коллегам в Молдове: и власти, и экспертному сообществу стоит подготовиться к заметной активизации России даже в условиях невозможности влиять на ситуацию через новостные программы. Инструментов влияния и кроме телевидения в руках Кремля немало, они обкатаны в разных странах и уже в ближайшее время будут пущены в ход. Самое время разобраться с направлениями главных информационных ударов и политических маневров и задуматься о нейтрализации их последствий.