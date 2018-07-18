Киевская фирма "Либерти Газ" победила иностранцев в конкурсе на переработку газа на ОПЗ
|20:57 18.07.2018
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|Одесса
Победителем прошедшего 12 июля конкурса на переработку газа по давальческой схеме на Одесском припортовом заводе стала киевская компания "Либерти Газ".
Об этом сообщил замдиректора ОПЗ Николай Щуриков, передает корреспондент Украинской Службы Информации.
По словам Щурикова, "Либерти Газ" предложил наиболее выгодную цену — 32,5 долл США за переработку тонны аммиака и 44 долл США за тонну карбамида.
Конкурентами выступали International V.T.I. Group Holding V.B (США), NCTC AG (Швейцария) и украинское "Производственно-коммерческое предприятие "Укрэнергоинвест".
Также вечером 12 июля ОПЗ получил письма-намерения о сотрудничестве от Оманской EFTX UK GROUP LLC и словацкой TRAMETA K.S.
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