На рейде одесского порта скопилось более 4 тыс контейнеров на кораблях, которые не хотели официально растамаживаться. Сейчас они все же прибыли в порт и бьют рекорды "по-белому" оформлению грузов.

Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации.

С начала года одесские таможенники оформили 29,5 тыс контейнеров. Этот показатель — почти на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За первое полугодие 2018 года в Одесской области растаможено 28,6% от общего количества контейнеров, импортируемых через территорию Украины. Это — на 8,2 процентных пункта больше, чем за аналогичный период 2017 года. За счет соответствующих платежей обеспечено наполнение бюджета на сумму почти пять миллиардов гривен, — сообщил директор департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской областной государственной администрации Дмитрий Радулов.

Кроме того, в прошлом году, по инициативе председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, был подготовлен проект законодательных изменений для обеспечения упрощения процедур фитосанитарного контроля.

Уже в январе-июне 2018 наблюдается значительный рост количества контейнеров и их веса, прошедшие фитосанитарный контроль в режиме "импорт". Речь идет о 7638 контейнеров, наполненных 182,2 тыс тонн овощей и фруктов. В общем, по сравнению с первым полугодием прошлого года, их количество возросло более чем в полтора раза.

Как сообщалось, после начала войны с контрабандой увеличились сборы с контейнеров в Одесском порту.