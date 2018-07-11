Актеры московского театра «Квартет И» не планируют посещать аннексированный Крым в случае возможных гастролей.

Об этом заявил один из основателей проекта, украинский актер и сценарист Ростислав Хаит, рассказала радиостанция «Говорит Москва», сообщает informator.media.

Он рассказал, что основанный им, Леонидом Барацем, Камилем Лариным и Александром Демидовым театр «Квартет И» не планирует давать выступления в Крыму из-за проблем со въездом на территорию Украины, которые могут возникнуть после этого.

Хаит отметил, что является гражданином Украины и не готов лишаться возможности приезжать к своим родственникам в Одессу.

Артист напомнил, что прошлым летом с этим столкнулась участница театра Нонна Гришаева.

«Насколько я знаю, Нонне официально не запретили въезд в Украину, но при этом позвонили и сказали: «Не приезжай, будет плохо». Нонна — человек, активно поддерживающий нынешнюю власть в России. И если она была в Крыму, то в соответствии с украинским законодательством, если она въехала туда не через территорию Украины, то она нарушила закон», — отметил Хаит.

По его словам, пока что «Квартету И» не предлагали выступить на территории полуострова.

«Нам из Крыма не звонили ни разу, а если бы позвонили, мы бы не поехали именно из-за этой ситуации. Потому что пока она не прояснилась. При всем уважении к жителям Крыма, они ни в чем не виноваты, но мы о себе тоже думаем. У меня мама, папа и старший брат в Одессе, что же, я не буду ездить туда?», — сказал он.

Напомним, что в Белом доме заявили, что не признают аннексированный в 2014 году Крым российским.

