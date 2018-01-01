Инцидент вокруг 102 военной базы РФ в Армении Российские военные со стрельбой ворвались в армянское село / Видео

19:36 18.07.2018 0 комментариев Армения

17 июля военнослужащие 102-й военной базы России, дислоцированной в армянском городе Гюмри, провели военную операцию возле села Паник, что вызвало панику среди местных жителей.

Как сообщили армянские СМИ, 18 июля губернатор Ширака Карен Саруханян принял замкомандующего базой Алексея Полюховича, который извинился за действия военных. По его словам, военные действовали без приказа командования и заверил, что больше такое не повторится, передает turan.az.

Согласно армянским источникам, учения вблизи села Паник сопровождались стрельбой и взрывами. Территория общины никогда ранее не служила полигоном для проведения учений, о проведении учений руководство военной базы официально не сообщало.

B свою очередь, издание Lragir сообщает, что российские военные "вторглись в село Паник, ездили по улицам, стреляя и взрывая. Люди сначала испугались, потом поняли, что это русские солдаты, и стали требовать, чтобы они удалились".

Данный вопиющий случай указывает на то, как вольготно чувствуют себя российские солдаты на территории всей Армении. Несмотря на то, что, согласно договорам, места их дислокации ограничены, они свободно передвигаются с боевым оружием по всей территории Армении, даже стреляют и пугают людей, пишет издание.

Предъявит ли Армения России ноту протеста в связи с тем, что ее солдаты передвигались с большим количеством оружия по гражданской местности?

B январе 2015 года, в Гюмри, солдат Bалерий Пермяков ушел с автоматом с территории базы и расстрелял в Гюмри целую семью из семи человек. Случаев, когда из-за халатности российских военных страдали гражданские лица, даже погибали дети, было немало, отмечает издание.



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