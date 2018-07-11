Члены экипажа крымского рыболовного судна "Норд" могут вернуться на временно оккупированную территорию Крымского полуострова с украинскими паспортами на законной основе.

Об этом сказал заместитель начальника управления прокуратуры Автономной Республики Крым Егор Ребров в эфире радио "Крым Реалии", передает УНН.

"Экипажу судна "Норд" ничего не угрожает. К ним правоохранительные органы Республики Крым никаких претензий, скажем так, не имеют. С ними были проведены все необходимые процессуальные действия, они являются свидетелями. На сегодняшний день они, как граждане Украины, могут на законной основе вернуться домой. Почему они этого не делают - это вопрос больше к ним", - сказал он.

По словам Реброва, моряки могут вернуться на территорию временно оккупированного Крыма по украинским паспортам.

"Они могут предъявить документы граждан Украины, которые они и имеют, и могут через КПВВ, как предусмотрено Кабмином о порядке въезда-выезда на временно оккупированную территорию, оставить материковую территорию Украины и въехать к себе домой, на временно оккупированную территорию полуострова Крым", - сообщил он.

Напомним, 25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ.

Как сообщалось, досудебное расследование в уголовном производстве в отношении капитана крымского сейнера "Норд" Владимира Горбенко продлено до 1 сентября 2018 года.