Греческий верховный суд отклонил жалобу на соглашение о переименовании Македонии

18:42 18.07.2018 0 комментариев Греция

Государственный совет Греции (верховный административный суд) отклонил жалобу местных и македонских организаций, которые призвали аннулировать соглашение об изменении названия Македонии.

Об этом сообщает Ekathimerini, передает Европейская правда.

Судьи отвергли позицию заявителей, что соглашение нарушает статью 27 конституции Греции, согласно которой любое соглашение, влияющее на границы страны, нуждается в одобрении абсолютного большинства депутатов парламента.

Суд также отверг опасения истцов, что это соглашение связывает руки греческим парламентариям, которые в будущем должны будут голосовать, позволить ли Македонии присоединиться к Европейскому Союзу и НАТО, а также относительно того, каким образом в соседней стране будет преподаваться история.

Кроме того, Государственный совет отверг претензии, что переименование Бывшей Югославской республики Македония будет угрожать греческим брендам, которые содержат в названии слово "Македония".

Как известно, 17 июня 2018 года Греция и Македония подписали соглашение об изменении названия на Республику Северная Македония.



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