Послы стран-членов Евросоюза одобрили решение о введении индивидуальных санкций против шестерых человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста.

Об этом сообщил в Facebook Президент Петр Порошенко, передает Укринформ.

"Хорошие новости из Брюсселя! В развитие наших договоренностей на саммите Украина-ЕС послы государств-членов ЕС приняли решение о введении индивидуальных санкций против 6 человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста", - отметил он.

По словам Президента, это свидетельствует о неотвратимости наказания для любых физических или юридических лиц, которые имели, имеют или будут иметь отношение к действиям, связанным с попыткой аннексии и временной оккупации украинского Крыма.

"Спасибо нашим союзникам за солидарность и поддержку Украины в противодействии российскому агрессору!" - отметил глава государства.