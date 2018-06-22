ЕС "наградил" санкциями шестерых причастных к строительству Керченского моста
|17:48 18.07.2018
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|Крым
Послы стран-членов Евросоюза одобрили решение о введении индивидуальных санкций против шестерых человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста.
Об этом сообщил в Facebook Президент Петр Порошенко, передает Укринформ.
"Хорошие новости из Брюсселя! В развитие наших договоренностей на саммите Украина-ЕС послы государств-членов ЕС приняли решение о введении индивидуальных санкций против 6 человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста", - отметил он.
По словам Президента, это свидетельствует о неотвратимости наказания для любых физических или юридических лиц, которые имели, имеют или будут иметь отношение к действиям, связанным с попыткой аннексии и временной оккупации украинского Крыма.
"Спасибо нашим союзникам за солидарность и поддержку Украины в противодействии российскому агрессору!" - отметил глава государства.
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